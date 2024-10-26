Володин напомнил, какие законы вступают в силу в ноябре

В ноябре в России вступят в силу несколько новых законов, касающихся мигрантов, иноагентов и блогеров. О нововведениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С 7 ноября в России будут ужесточены правила въезда для иностранных граждан. По словам Володина, изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации иностранцев в государственных системах, а также выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушал российские законы.

С 21 ноября в силу вступит в силу закон, согласно которому решения о получении гражданства Российской Федерации без присяги будут недействительными.

Кроме того, со следующего месяца Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Владельцы таких каналов должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если они этого не сделают, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах такой поддержки.

С 11 ноября досрочно прекращаются полномочия граждан, работающих в органах публичной власти и включеных в реестр иноагентов.

22 октября Володин сообщал, что Госдума примет шесть законов по миграционной политике до декабря.

Ранее Минюст предложил разрешить госорганам скрывать данные о своей работе.