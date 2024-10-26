Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин напомнил, какие законы вступают в силу в ноябре

Спикер ГД Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с ноября

close
Depositphotos

В ноябре в России вступят в силу несколько новых законов, касающихся мигрантов, иноагентов и блогеров. О нововведениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С 7 ноября в России будут ужесточены правила въезда для иностранных граждан. По словам Володина, изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации иностранцев в государственных системах, а также выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушал российские законы.

С 21 ноября в силу вступит в силу закон, согласно которому решения о получении гражданства Российской Федерации без присяги будут недействительными.

Кроме того, со следующего месяца Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Владельцы таких каналов должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если они этого не сделают, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах такой поддержки.

С 11 ноября досрочно прекращаются полномочия граждан, работающих в органах публичной власти и включеных в реестр иноагентов.

22 октября Володин сообщал, что Госдума примет шесть законов по миграционной политике до декабря.

Ранее Минюст предложил разрешить госорганам скрывать данные о своей работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами