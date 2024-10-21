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В Минюсте России озаботились о военном положении в стране

Минюст РФ предлагает уточнить меры безопасности в случае военного положения

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России предлагает уточнить меры безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации отмечается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального конституционного закона о внесении изменений в закон «О военном положении», который разработали в Минюсте.

Нововведения предполагают повышение безопасности государственных органов и организаций в условиях военного положения и потенциальных угроз террористической и экстремистской направленности.

Также сообщалось, что правительство РФ одобрила предложение Министерства юстиций, которое предполагает разрешить органам власти и следствия скрывать часть информации о своей деятельности в случае введения военного положения.

Новые полномочия смогут получить Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, суды, органы прокуратуры и следственных органов Следственного комитета.

Ранее Минюст предложил закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре.

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