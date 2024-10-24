Между Николаевом и Херсоном приостановлено железнодорожное сообщение

Между городами Николаев и Херсон (находится под контролем Украины) приостановлено железнодорожное сообщение после взрывов. Об этом сообщила «Украинская железная дорога» в Telegram-канале.

На участке между городами были повреждены железнодорожные пути, заявил перевозчик.

Поезда до Херсона будут останавливаться в Николаеве, а до конечного пункта гражданам придется добираться на автобусах.

«Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. К обратному рейсу планируем восстановить железнодорожное сообщение», — подчеркнули в компании.

Накануне глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявлял, что в регионе зафиксировали повреждения на объекте критической инфраструктуры. О каком объекте идет речь, он не уточнял.

В начале октября сообщалось о повреждении оборудования электроподстанций в трех областях Украины.

Ранее губернатор заявил, что Херсон зарос сорняками.