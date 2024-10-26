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Москвичам пообещали несолнечную субботу и 8°C

Гидрометцентр сообщил, что в субботу в Москве будет облачно и до 8°C

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В субботу, 26 октября, температура в Москве поднимется до 8°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями без осадков. Температура будет колебаться в диапазоне от 6°C до 8°C. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, а ветер в 2-7 м/с будет дуть с юго-запада. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 4-6°C, ветер сменится на южный в 4-9 м/с, местами возможен небольшой дождь.

Две недели назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С и гололедица, а снег уже покрыл 70% России. Синоптик отметил, что расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март был проведен по новым нормам: они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

Ранее женщина из Канады рассказала, как живет с аллергией на зиму.

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