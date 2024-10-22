Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вызвал спасателей из-за кастрюли, которую забыла на плите жена

В Подмосковье мужчина вызвал спасателей из-за забытой на плите кастрюли

close
Телеграм-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В подмосковном округе Шатура спасатели помогли местному жителю попасть в квартиру, мужчина забыл ключи, а его жена оставила на плите кастрюлю. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

В пожарную часть за помощью обратился житель поселка Шатурторф. Мужчина объяснил, что его супруга оставила на включенной газовой плите кастрюлю, а он забыл ключи и не может попасть домой.

Огнеборцы поднялись по трехколенной лестнице наверх, открыли балконную дверь и зашли внутрь. Спасатели перекрыли газ, тем самым предотвратив возможный пожар, и впустили обеспокоенного хозяина домой.

До этого сообщалось, что в Москве местный житель обратился за помощью к специалистам экстренных служб, когда у него возникли проблемы с переодеванием. Россиянин позвонил по номеру 112 и сказал, что «засунул ноги в руки и не может вытащить». Он попросил приехать к нему спасателей, так как «не мог шевелиться и ходить». На вызов приехали полицейские и помогли заявителю выбраться из штанов.

Ранее в Подмосковье пес заперся в квартире и не пускал хозяев домой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами