Россиянин вызвал спасателей из-за кастрюли, которую забыла на плите жена

В подмосковном округе Шатура спасатели помогли местному жителю попасть в квартиру, мужчина забыл ключи, а его жена оставила на плите кастрюлю. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

В пожарную часть за помощью обратился житель поселка Шатурторф. Мужчина объяснил, что его супруга оставила на включенной газовой плите кастрюлю, а он забыл ключи и не может попасть домой.

Огнеборцы поднялись по трехколенной лестнице наверх, открыли балконную дверь и зашли внутрь. Спасатели перекрыли газ, тем самым предотвратив возможный пожар, и впустили обеспокоенного хозяина домой.

До этого сообщалось, что в Москве местный житель обратился за помощью к специалистам экстренных служб, когда у него возникли проблемы с переодеванием. Россиянин позвонил по номеру 112 и сказал, что «засунул ноги в руки и не может вытащить». Он попросил приехать к нему спасателей, так как «не мог шевелиться и ходить». На вызов приехали полицейские и помогли заявителю выбраться из штанов.

Ранее в Подмосковье пес заперся в квартире и не пускал хозяев домой.