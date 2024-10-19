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Глава МИД Ирана определил «красную линию» для Израиля

Глава МИД Ирана Аракчи: любая атака Израиля на Иран является «красной линией»

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любая атака Израиля на Иран будет рассматриваться как «красная линия», после чего последует пропорциональный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Для нас любая агрессия в адрес Ирана является категорическим табу. Мы не останемся бездействующими в случае подобной атаки», – подчеркнул Аракчи, добавив, что Иран готов дать необходимый ответ на любые удары по своим ядерным объектам или аналогичные агрессии. Он отметил, что Израиль может ожидать симметричного ответа на любое свое нападение.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на атаку. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана.

При этом Россия предостерегла Израиль даже от гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты.

Ранее в правительстве Израиля обвинили Иран в попытке устранить Нетаньяху.

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