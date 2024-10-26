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В США расследуют возможную связь должностных лиц с Китаем

РИА Новости: ФБР проверяет, мог ли Китай получить доступ к коммуникациям в США

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Reuters

В США расследуют получение несанкционированного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре лицами, якобы связанными с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, целью могли быть телефоны кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса.

«Правительство США расследует несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре со стороны субъектов, связанных с Китайской Народной Республикой», — говорится в сообщении.

До этого Трамп заявлял, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в отношении Китая в случае, если Пекин «войдет на Тайвань» во время его президентства.

Он также говорил, что США утратили уважение со стороны России и Китая во время президентства Джо Байдена. Экс-президент США указал, что на фоне падения Вашингтона в глазах Москвы и Пекина произошел конфликт на Украине.

Ранее директор ФБР допустил, что Трамп получил ранение не от пули.

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