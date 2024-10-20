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Трамп объяснил невозможность КНР атаковать Тайвань в случае победы словами «я сумасшедший»

Трамп: Си уважает меня и не атакует Тайвань, поскольку знает, что я сумасшедший

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Charles Krupa/AP

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в отношении Китая в случае, если Пекин «войдет на Тайвань» во время его президентства. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Я бы сказал: если вы нападете на Тайвань, мне жаль это делать, я обложу вас пошлинами в размере от 150% до 200%», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, применил бы он в должности главы государства «военную силу против блокады Тайваня», республиканец заявил, что ему не пришлось бы этого делать, «потому что он [Си Цзиньпин] уважает меня и знает, что я сумасшедший».

До этого Трамп заявил, что США утратили уважение со стороны России и Китая во время президентства Джо Байдена. Экс-президент США указал, что на фоне падения Вашингтона в глазах Москвы и Пекина произошел конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что если бы он остался в Белом доме после выборов 2020 года, а не Байден, то этого противостояния не произошло.

Ранее глава МИД Китая исключил независимый статус Тайваня.

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