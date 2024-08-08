Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая

США утратили уважение со стороны России и Китая во время президентства Джо Байдена, заявил бывший глава государства, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, передает RSBN. Выступая на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго он отметил, что смог наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и сделает это снова, когда вернется в Белый дом.

«Россия больше не уважает нас. Китай больше не уважает нас <...> у меня были очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, их испортил COVID-19», — добавил Трамп.

Экс-президент США указал, что на фоне падения Вашингтона в глазах Москвы и Пекина произошел конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что если бы он остался в Белом доме после выборов 2020 года, а не Байден, то этого противостояния не произошло.

Ранее в США урегулирования конфликта на Украине связали с возможной победой Трампа на выборах в ноябре.