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В Анапе загорелся гостиничный комплекс

Пожарные тушат крупный пожар в гостиничном комплексе в Анапе

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Анапе произошел сильный пожар в гостиничном комплексе. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

В комплексе, находящемся в селе Сукко, загорелись кровли двух зданий. Общая площадь пожара составляет 1100 квадратных метров.

Из гостиниц эвакуированы 60 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

В тушении пожара принимают участие 50 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники.

21 октября в Балашихе Московской области загорелся склад. Пожар удалось локализовать на площади 625 квадратных метров.

В этот же день в Богучанском районе Красноярского края на лесозаготовительной площадке произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

20 октября в Москве произошел пожар в сталинской высотке у Красных ворот.

Ранее россиянин решил отметить день рождения с друзьями и оказался в горящей бане.

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