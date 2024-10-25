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Во Франции провели 70 операций по эвакуации населения в преддверии наводнений

На юго-востоке Франции эвакуировали почти 2 тыс. человек перед наводнениями

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Bob Edme/AP

На юго-востоке Франции в преддверии наводнений эвакуировали почти 2 тыс. чел. Об этом сообщается на сайте префектуры департамента Вара.

По данным властей, пожарно-спасательная служба организовала 70 операций.

«Главным образом они касались предварительной эвакуации и разведки [ситуации]. В настоящее время около 1,9 тысячи человек были помещены в укрытие», — отмечается в заявлении департамента.

Сейчас в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящих дождей и наводнений. В ночь на 26 октября в департаменте снова ожидаются обильные дожди. Согласно прогнозам, в Варе может выпасть до 200 мм осадков. Кроме того, с моря движутся грозы. Они могут спровоцировать выпадение до 70 мм осадков менее чем за час.

В начале месяца циклон «Кирк» принес во Францию проливные дожди и оставил многих людей без электричества. Наибольшее количество домов было обесточено в Атлантических Пиренеях. В некоторых префектурах отменили занятия в школах, а в Париже зафиксировали самое большое количество осадков за осенний день с 1920 года. Из-за непогоды также пострадало здание Национального собрания Франции.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.

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