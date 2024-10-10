Циклон «Кирк» принес во Францию проливные дожди и обесточил множество домов

Из-за циклона «Кирк», принесшего во Францию сильнейшие проливные дожди, около 64 тысяч жителей республики остались без электроэнергии. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Наибольшее количество домов обесточено в Атлантических Пиренеях, вслед за которыми в порядке убывания следуют департаменты Ланды, Арьеж, Жер, Рон, Луара и Верхние Пиренеи.

29 департаментов страны находятся в состоянии повышенной готовности к дождям и возможным наводнениям на реках Сена и Марна. В ряде префектур отменены занятия в школах.

В Париже зафиксировано самое большое количество осадков за осенний день с 1920 года, от непогоды пострадало здание Национального собрания Франции.

9 октября сообщалось, что накрывший Москву циклон «Кассандра» обрушится на Тюмень со снегом и ливнями. По словам научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в столице заметно понизится. В Тюмени ожидается снежный покров толщиной 2-3 см.

Ранее стало известно, что на фоне приближающегося урагана «Милтон» во Флориде прошли торнадо.