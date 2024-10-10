Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Циклон «Кирк» принес во Францию проливные дожди и обесточил множество домов

BFMTV: из-за циклона «Кирк» 64 тыс. жителей Франции остались без электричества

close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Из-за циклона «Кирк», принесшего во Францию сильнейшие проливные дожди, около 64 тысяч жителей республики остались без электроэнергии. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Наибольшее количество домов обесточено в Атлантических Пиренеях, вслед за которыми в порядке убывания следуют департаменты Ланды, Арьеж, Жер, Рон, Луара и Верхние Пиренеи.

29 департаментов страны находятся в состоянии повышенной готовности к дождям и возможным наводнениям на реках Сена и Марна. В ряде префектур отменены занятия в школах.

В Париже зафиксировано самое большое количество осадков за осенний день с 1920 года, от непогоды пострадало здание Национального собрания Франции.

9 октября сообщалось, что накрывший Москву циклон «Кассандра» обрушится на Тюмень со снегом и ливнями. По словам научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в столице заметно понизится. В Тюмени ожидается снежный покров толщиной 2-3 см.

Ранее стало известно, что на фоне приближающегося урагана «Милтон» во Флориде прошли торнадо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами