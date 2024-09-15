На юге Польши начался «Армагеддон» из-за наводнения

На юге Польши погодная ситуация осложнилась наводнением из-за сильных дождей, передает радиостанция RMF FM.

Согласно материалу, в некоторых регионах страны действует предупреждение об интенсивных дождях высшей (третьей) степени. По прогнозам специалистов, жителей ожидает «очень трудная ночь».

«Впереди критическая ночь, необходима полная мобилизация. В эту ночь и, возможно, в воскресенье осадки будут рекордными», — написал премьер Польши Дональд Туск в X.

По данным радиостанции, местным жителям раздают мешки с песком, на борьбу со стихией бросили 4 тыс. военных страны. Поезда не могут курсировать из-за размытых путей, поэтому люди перемещаются на автобусах.

Мэр города Быстшица-Клодзка назвал ситуацию «Армагеддоном» и призвал жителей эвакуироваться.

В конце июля наводнения, вызванные проливными дождями, обрушились на КНДР. Больше всего пострадали северо-западные провинции страны, в том числе Чагандо и Пхенан-Пукто. Там из берегов вышла река Ялуцзян. Ким Чен Ын после наводнений приехал с визитом в город Синыйджу (административный центр провинции Пхенан-Пукто) и уезд Ыйджу, пострадавшие от наводнений. На опубликованных СМИ снимках видно, что уровень воды в этих районах поднялся до крыш домов. Лидер Северной Кореи лично руководил спасательными работами на месте, а также раскритиковал чиновников, которые не предприняли никаких шагов для предотвращения ущерба, несмотря на то, что 22 июля было созвано заседание Государственного комитета по делам чрезвычайных ситуаций для обсуждения этих вопросов.

Ранее индийский город после наводнения заполонили крокодилы.