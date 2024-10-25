Стало известно о состоянии пострадавших при нападении в петербургском гипермаркете

Трое человек, пострадавших при нападении в гипермаркете в Санкт-Петербурге, находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«Что касается состояния пациентов в 26-й больнице, мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации», — сказал он.

По словам Лисовца, одну пострадавшую женщину прооперировали, ее перевели в отделение реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Другая пострадавшая находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще двое пострадавших были доставлены в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Как заявил директор НИИ Вадим Мануковский, речь идет о женщине и мужчине. Женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. У нее «повреждена грудная клетка, то есть это проникающее ранение органов грудной клетки, повреждение легкого», сказал глава НИИ.

«Сейчас она в шоковой операционной… Прогноз, по всей видимости, хороший. Но параллельно мы проводим исследования, потому что могут быть какие-то повреждения», — продолжил Мануковский.

Он сообщил, что мужчина находится в нормальном состоянии, у него легкие степени повреждения кисти и надключичной области.

25 октября в петербургском гипермаркете 44-летний учитель фехтования устроил поножовщину. Он начал неожиданно бросаться в окружающих бутылками с полок, а затем гоняться за ними с ножами. Шесть человек пострадали, нападавшего в итоге скрутили покупатели вместе с охраной, использовав подвернувшуюся стремянку и магазинную тележку.

Ранее в московском парке произошла массовая драка с поножовщиной.