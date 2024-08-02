В московском парке произошла массовая драка с поножовщиной

В Москве произошла массовая драка с поножовщиной из-за замечания, сообщает «Сапа».

Как пишет Telegram-канал, драка в Люблинском сквере на юго-востоке столицы случилась после того, как прохожий сделал замечание незнакомцу. Тот захотел в туалет и решил помочиться поблизости от футбольной площадки.

Это не понравилось 22-летнего Качимбеку С. После его упрека молодой человек, справивший нужду посреди улицы, позвонил своим друзьям, те быстро приехали на место, окружили Качимбека и стали его бить.

В какой-то момент один из нападавших пырнул жертву ножом в ногу. Пострадавший уехал на скорой, но отказался от госпитализации. Злоумышленников сейчас ищут.

Ранее петербуржец поймал в кустах иностранца со спущенными штанами и подрался с ним.