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Австралийский миллиардер покинул свою компанию из-за сексуального скандала

The Guardian: миллиардер Уайт покинул WiseTech из-за скандала с любовницами

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Dominic Lorrimer / The Australian Financial Review via Getty Images

Австралийский миллиардер Ричард Уайт покинул основанную им технологическую компанию WiseTech из-за скандала, связанного с его любовницами. Об этом пишет The Guardian.

Уайт принял такое решение после того, как на фоне скандала акции его компании резко упали в цене и их стоимость продолжала снижаться в течение нескольких недель. По согласованию с советом директоров он покинет пост, возьмет краткосрочный отпуск, а затем вернется в компанию в качестве консультанта.

Личные проблемы Уайта впервые стали достоянием общественности в связи с необычным делом о банкротстве. В суде 52-летняя Линда Роган заявила, что Уайт вступал с ней в сексуальные отношения в обмен на инвестиции в ее компанию Bionik Wellness. Она утверждала, что Уайт предложил ей помощь в бизнесе, пообещав заплатить ей $1 млн. Затем он пригласил ее в Нью-Йорк, где они стали близки. Позже он тайно купил ей особняк в Воклюзе за 13,1 миллиона долларов.

Роман прекратился, когда партнерша Уайта, Зена Нассер узнала об их отношениях. После этого в австралийской прессе стали появляться интервью с женщинами, которые также заявляли, что состояли с Уайтом в сексуальных отношениях. Замять скандал не удалось.

13 октября сообщалось, что бывшая помощница рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила артиста в подмешивании ей наркотиков и изнасиловании во время вечеринки у рэп-исполнителя и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс).

Ранее P. Diddy был арестован в суде Нью-Йорке после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми.

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