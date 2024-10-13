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Бывшая ассистентка Канье Уэста обвинила рэпера в изнасиловании

Бывшая ассистентка обвинила Канье Уэста в изнасиловании на вечеринке P. Diddy

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Global Look Press

Бывшая помощница рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила артиста в подмешивании ей наркотиков и изнасиловании во время вечеринки у рэп-исполнителя и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на жалобу, поданную в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Известно, что Пишотта работала с Уэстом с 2021 по 2022 год, а познакомились они именно на вечеринке P. Diddy в 2020 году. Как утверждает девушка, в ходе мероприятия Уэст предложил гостям выпить, и после пары глотков она «внезапно почувствовала себя дезориентированной и начала впадать в крайне ослабленное состояние». На следующий день Пишотта ничего не помнила, а о произошедшем в ту ночь ей рассказал сам Уэст перед ее увольнением в 2022 году.

11 октября издание Variety писало, что бывший сотрудник Канье Уэста Джон Доу подал в суд на рэпера, заявив, что сотрудничество с исполнителем причинило ему эмоциональные страдания.

17 сентября стало известно, что рэпера P. Diddy арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Ранее члены королевской семьи и Барак Обама оказались вовлечены в скандал с P. Diddy.

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