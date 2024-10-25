Пенсионер выпал из окна петербургской больницы и попал в реанимацию

В Петербурге пожилой мужчина выпал из окна на четвертом этаже больницы и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 октября в Ленинградской областной клинической больнице, расположенной на проспекте Луначарского. В темное время суток 73-летний пациент, который лежал там со стенокардией, выпал из окна на четвертом этаже — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации. Его состояние оценили как тяжелое. Информации о травмах, которые он получил, не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого брат и сестра остались без присмотра родителей и выпали из окна, в котором не было стекла. Врачи борются за жизни юных пациентов. С матерью семилетнего мальчика и шестилетней девочки работают сотрудники СК.

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