Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная россиянка ради вечеринки спускалась из квартиры по простыням, но сорвалась

SHOT: в Сыктывкаре беременная сорвалась, спускаясь по простыням с пятого этажа

close
Freepik

Беременная жительница Сыктывкара попала в больницу после попытки выбраться из дома по простыням. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Россиянка проживала с молодым человеком и находилась на шестом месяце беременности. В день инцидента она планировала отправиться с подругами в бар. Будущий отец знал, что на встрече девушки будут пить алкоголь, поэтому запретил 21-летней беременной идти, он запер возлюбленную в квартире.

Девушка решила все же отправиться на встречу, поэтому вечером она связала простыни и попыталась спуститься с пятого этажа по такому «канату». В какой-то момент россиянка не смогла удержаться и сорвалась.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, переломы таза и бедра. По предварительной информации, ребенок выжил. На данный момент пациентка находится под наблюдением врачей.

Ранее россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами