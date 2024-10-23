Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брат и сестра остались без присмотра родителей и выпали из окна, в котором не было стекла

«Сапа»: во Владикавказе двое детей выпали из окна четвертого этажа

close
Shutterstock

Во Владикавказе родители ушли, оставив дома детей. Те выпали из окна квартиры на четвертом этаже на глазах у соседей, пишет «Сапа 15».

По данным Telegram-канала, несчастный случай произошел в поселке Спутник, когда родители ушли из дома и оставили дошкольников без присмотра. Известно, что пострадавшие воспитываются в многодетной семье, которая стоит на учете ПДН как неблагополучная.

Брата и сестру доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Следователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что в помещении, где живут дети, царит антисанитария. При этом стекло в оконном проеме заменял скотч.

Сейчас врачи борются за жизни юных пациентов. С матерью семилетнего мальчика и шестилетней девочки сейчас работают сотрудники СК.

В начале сентября четырехлетний мальчик выпал из окна под ноги прохожим в центре Петербурга. В квартире с ребенком оставалась прабабушка, которая оставила его без присмотра на пару минут, чтобы закрыть открытое для проветривания окно в соседней комнате. Дошкольнику хватило этого времени, чтобы забраться на подоконник и вместе с москитной сеткой вывалиться из окна. На помощь ребенку пришли сотрудники ДПС, им пострадавший рассказал, что выпал из окна, когда высматривал папу.

Ранее в Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами