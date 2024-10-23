Брат и сестра остались без присмотра родителей и выпали из окна, в котором не было стекла

Во Владикавказе родители ушли, оставив дома детей. Те выпали из окна квартиры на четвертом этаже на глазах у соседей, пишет «Сапа 15».

По данным Telegram-канала, несчастный случай произошел в поселке Спутник, когда родители ушли из дома и оставили дошкольников без присмотра. Известно, что пострадавшие воспитываются в многодетной семье, которая стоит на учете ПДН как неблагополучная.

Брата и сестру доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Следователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что в помещении, где живут дети, царит антисанитария. При этом стекло в оконном проеме заменял скотч.

Сейчас врачи борются за жизни юных пациентов. С матерью семилетнего мальчика и шестилетней девочки сейчас работают сотрудники СК.

В начале сентября четырехлетний мальчик выпал из окна под ноги прохожим в центре Петербурга. В квартире с ребенком оставалась прабабушка, которая оставила его без присмотра на пару минут, чтобы закрыть открытое для проветривания окно в соседней комнате. Дошкольнику хватило этого времени, чтобы забраться на подоконник и вместе с москитной сеткой вывалиться из окна. На помощь ребенку пришли сотрудники ДПС, им пострадавший рассказал, что выпал из окна, когда высматривал папу.

Ранее в Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом.