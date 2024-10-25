С учителя ОБЖ из Домодедово, подозреваемого в домогательствах, сняли все обвинения

Подозреваемого в домогательствах в отношении ученицы учителя из Домодедово отпустили. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», об этом стало известно из чата группы поддержки подозреваемого.

С учителя ОБЖ Барыбинской СОШ Ивана К. сняли все обвинения. Также родители учеников, выступившие на стороне защиты, заявили о планах подать коллективную жалобу на действия полицейских, которые задержали педагога.

«С Ивана Павловича сняты все обвинения! Он передает всем большой привет и еще раз спасибо всем», — написали родственники мужчины.

В октябре появилась информация о том, что в Домодедово задержали педагога, которого подозревают в домогательствах в отношении ученицы. По версии следствия, 17 сентября мужчина в одном из помещений школы нарушил половую неприкосновенность школьницы, кроме того, его подозревали в причинении травм другому ученику.

Тем не менее родители учеников и учителя школы встали на сторону задержанного учителя и создали петицию в его защиту. К 22 октября ее подписали 159 человек. Все они были уверены, что обвинения педагога, «который посвятил свою жизнь образованию», в домогательствах и физическом насилии в отношении школьников — клевета.

Ранее суд оправдал обвиненного в домогательствах врача из-за его «тактильной натуры».