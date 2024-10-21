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В Подмосковье педагога подозревают в домогательствах в отношении ученицы

СК: в Домодедово задержали педагога за домогательства в отношении ученицы

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В городе Домодедово Московской области задержали педагога, которого подозревают в домогательствах в отношении ученицы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГСУ СК.

По версии следствия, 17 сентября мужчина в помещении одной из школ в Домодедово нарушил половую неприкосновенность школьницы (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Также следователи проверяют информацию о причинении педагогом травм другому ученику. Этому факту дадут надлежащую правовую оценку, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства: с мужчиной работают следователи, проводятся допросы.

В начале октября суд в Москве вынес приговор московскому учителю. Мужчину обвинили в связи с двумя или более лицами, не достигшими 16 лет. Помимо этого, как полагали следователи, он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет заниматься педагогической деятельностью 15 лет.

Ранее учительница, ходившая по школе в открытых нарядах, призналась в совращении ученика.

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