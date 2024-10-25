Восьмилетняя девочка попала в больницу с ожогами после химического опыта в Петербурге

В Петербурге восьмилетняя школьница попала в больницу с ожогами после взрыва из-за неудачного химического опыта. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного на Выборгском шоссе. Девочка проводила неназванные химические опыты, во время которых произошел взрыв.

В результате ребенка госпитализировали. У нее диагностировали ожоги лица и груди. Состояние пострадавшей оценили как среднетяжелое, она находится в больнице. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Башкирии двухлетняя девочка опрокинула на себя чай в детсаду и получила сильный ожог. Медсестра оказала ребенку первую помощь на месте, наложив стерильную повязку. Родители отвезли малолетнюю в больницу.

Ранее трое детей отравились угарным газом при пожаре в Москве.