Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Москве

В Москве трое детей получили отравление угарным газом во время пожара в квартире. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире одного из домов на Варшавском шоссе в Нагорном районе. В помещении, где было трое детей, загорелись вещи и мебель — причина их воспламенения не уточняется.

Прибывшие на место спасатели вывели несовершеннолетних из квартиры, они также эвакуировали еще пятерых детей. В результате находившиеся в помещении малолетние получили отравление угарным газом. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Сообщается, что сейчас сотрудники экстренных служб проверяют квартиру этажом ниже. Там может находиться женщина-инвалид.

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