В Нидерландах планируют отменить бессрочный вид на жительство для беженцев

Власти Нидерландов планируют отменить бессрочный вид на жительство для беженцев, срок действия документа ограничат тремя годами. Об этом в соцсети Х сообщил Герт Вилдерс — лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию страны.

«Вид на жительство [для беженцев] больше не будет выдаваться «навсегда», документ станет временным, срок его действия будет рассчитан на три года», — заявил политик в видеообращении.

Вилдерс также отметил, что правительство намерено ужесточить процедуру воссоединения семей для находящихся в Нидерландах беженцев. А беженцам из районов Сирии, которые Нидерланды считают безопасными, будет отказано в убежище.

31 августа нидерландский министр по вопросам убежища и миграции Марьелейн Фабер заявила, что украинские беженцы должны будут вернуться домой, когда это станет безопасно. В качестве исторического примера она сослалась на опыт Нидерландов после Второй мировой войны, когда жители страны усердно трудились над ее восстановлением.

Ранее во Франции украинские беженцы получили письма с требованием покинуть соцжилье.