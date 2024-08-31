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В Голландии рассказали, когда украинцы должны будут вернуться домой

Министр Фабер: украинцы должны будут вернуться домой, когда это будет безопасно

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IMAGO/Global Look Press

Министр по вопросам убежища и миграции королевства Марьелейн Фабер заявила, что украинцы должны будут вернуться домой, когда это станет безопасно. Об этом сообщает нидерландский портал NL Times.

В качестве примера она привела Нидерланды после Второй мировой войны, когда жители страны принялись усердно трудиться над ее восстановлением.

«Они (беженцы. — «Газета.Ru») вернутся (на Украину. — «Газета.Ru»), когда страна станет безопасной <...> В 1945 году Нидерланды были стерты с лица земли... Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал»», — поделилась министр.

До этого президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщал, что на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) было зарегистрировано 285 тысяч беженцев с Украины.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые приехали в республику, пожили там «месяц, два, три, четыре, пять и уехали дальше».

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск говорил, что многие украинцы незаконно получали финансовые выплаты на детей от польского государства, хотя проживали на родине.

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