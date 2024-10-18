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По камерам удалось установить личности сотен участников беспорядков в Махачкале

Бастрыкин: СКР установил более 400 участников беспорядков в Махачкале по камерам

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Следователи при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы идентифицировали более 400 человек по записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, было изъято более трех тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт. Детальный отсмотр этих данных с применением специальных программ помог идентифицировать свыше 400 человек, рассказал Бастрыкин.

Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане сотни людей прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива и устроили там погром. Причиной стало то, что в Telegram-каналах распространились сообщения о якобы прибытии в Дагестан беженцев из Израиля.

Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей. Позднее правоохранительные органы вытеснили их.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор.

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