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В Ульяновской области посреди поля нашли глубокий карстовый провал

«Улпресса»: в поле у села Студенец появился глубокий карстовый провал

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В открытом поле в Ульяновской области появился провал глубиной в десятки метров. Видеозапись, сделанную местными жителями, публикует Telegram-канал информагентства «Улпресса».

На записи запечатлен мужчина, который осторожно и с опаской подходит к глубокой яме, образовавшейся посреди поля. После этого камера показывает сам провал, в котором не видно дна.

На сайте агентства уточняется, что провал образовался между селами Студенец и Никольское в Кузоватовском районе. По мнению кандидата биологических наук Владимира Кривошеева, это обычная карстовая воронка. Явление характерно для Среднего Поволжья – Ульяновской области, Татарстана и других регионов.

«Вода собирается в определенном месте, после проделывает полости в глубине, идет проседание грунта, он обваливается, образуется воронка. К этому процессу подключаются подземные водные источники», — пояснил Кривошеев.

По его словам, этот процесс длится медленно и может занимать не один год и даже век.

20 сентября сообщалось, что в Иркутской области во время уборки урожая комбайн провалился под землю в образовавшуюся карстовую воронку глубиной 10–12 метров. Спасти комбайнера не удалось.

Ранее геолог предупредил об опасности карстовых подземных пустот.

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