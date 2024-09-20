Во время уборки урожая комбайн провалился под землю в Иркутской области, шофера не спасли

В Иркутской области комбайн провалился под землю во время уборки урожая, спасти водителя не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от деревни Мельхитуй Нукутского района. В ходе уборки урожая в земле образовалась карстовая воронка глубиной в 10–12 метров, и в нее провалился комбайн.

Сотрудники сообщили о произошедшем фельдшеру, который передал данные в ЕДДС. Позже на место прибыли сотрудники экстренных служб, скорая помощь и стражи порядка.

Водителя комбайна спасти не удалось, вытащить его из салона также не получилось из-за опасности повторного обвала. На место направили спецтехнику. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

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