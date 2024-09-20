Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во время уборки урожая комбайн провалился под землю в Иркутской области, шофера не спасли

Mash: в Иркутской области комбайн провалился под землю, водителя не спасли

close
НТС Иркутск | Новости»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «НТС Иркутск | Новости»

В Иркутской области комбайн провалился под землю во время уборки урожая, спасти водителя не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от деревни Мельхитуй Нукутского района. В ходе уборки урожая в земле образовалась карстовая воронка глубиной в 10–12 метров, и в нее провалился комбайн.

Сотрудники сообщили о произошедшем фельдшеру, который передал данные в ЕДДС. Позже на место прибыли сотрудники экстренных служб, скорая помощь и стражи порядка.

Водителя комбайна спасти не удалось, вытащить его из салона также не получилось из-за опасности повторного обвала. На место направили спецтехнику. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

До этого в Троицке рабочего завалило землей после падения в траншею. Выбраться из ловушки пострадавший не смог, на помощь ему пришли спасатели.

Ранее россиянин получил страшные ожоги, упав в яму с углем по дороге на работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами