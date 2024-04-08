Геолог предупредил об опасности карстовых подземных пустот

Карстовые подземные пустоты представляют большую опасность для людей, потому что проседания или провалы земли могут приводить к жертвам и разрушению домов. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор технических наук, член-корреспондент РАН и замдиректора по научной работе Института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.

По его словам, карстовые явления также опасны тем, что они приводят к мгновенным провалам на большую глубину. При этом эксперт уточнил, что их обычно можно предвидеть.

«В некоторых случаях образуется не только провал и кратер, но происходит выброс газа, как правило, метана. Метан, к сожалению, может воспламеняться. Это связано с электризацией пространства, электростатическим разрядом — мы к такому выводу пришли не так давно, так что это достаточно новая информация», — добавил Богоявленский.

В июне 2023 года сообщалось, что на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области образовался карстовый провал по всей ширине проезжей части. На кадрах с места происшествия было видно, что глубокая яма возникла на всей ширине проезжей части двухполосной дороги. Асфальт ушел под землю, глубина провала достигала трех метров.

Ранее археологи нашли пещеру, служившую некрополем на протяжении 4 тыс. лет.