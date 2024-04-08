Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Геолог предупредил об опасности карстовых подземных пустот

Геолог Богоявленский: подземные пустоты могут приводить к мгновенным провалам

close
100%
МЧС России по Нижегородской области

Карстовые подземные пустоты представляют большую опасность для людей, потому что проседания или провалы земли могут приводить к жертвам и разрушению домов. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор технических наук, член-корреспондент РАН и замдиректора по научной работе Института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.

По его словам, карстовые явления также опасны тем, что они приводят к мгновенным провалам на большую глубину. При этом эксперт уточнил, что их обычно можно предвидеть.

«В некоторых случаях образуется не только провал и кратер, но происходит выброс газа, как правило, метана. Метан, к сожалению, может воспламеняться. Это связано с электризацией пространства, электростатическим разрядом — мы к такому выводу пришли не так давно, так что это достаточно новая информация», — добавил Богоявленский.

В июне 2023 года сообщалось, что на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области образовался карстовый провал по всей ширине проезжей части. На кадрах с места происшествия было видно, что глубокая яма возникла на всей ширине проезжей части двухполосной дороги. Асфальт ушел под землю, глубина провала достигала трех метров.

Ранее археологи нашли пещеру, служившую некрополем на протяжении 4 тыс. лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами