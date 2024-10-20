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Президент Сербии произнес речь на русском языке о борьбе с фашизмом

Вучич на русском языке напомнил о борьбе сербов и россиян против фашизма

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Darko Vojinovic/AP

Сербский президент Александар Вучич произнес речь на русском языке перед открытием выставки «Военная дипломатия на пути к свободе» в здании администрации главы Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освобождение Белграда — это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы», — сказал Вучич.

Он напомнил, что сербы с первого дня атаки нацистов вели вооруженную борьбу с оккупантами, а не встречали их с цветами.

20 октября Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, это была их первая беседа с начала проведения специальной военной операции. Сербский лидер отметил, что разговор был «хороший, открытый, долгий и содержательный».

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений. Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии. Президенты условились и далее поддерживать личные контакты.

Ранее Вучич объяснил подписание антироссийской декларации по Украине.

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