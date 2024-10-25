В США заявили об отправке второй группы войск КНДР в Россию

КНДР намерена в ближайшее время отправить в Россию вторую группу своих войск, утверждает американское агентство Bloomberg. Оно ссылается на отчеты южнокорейской разведки.

По представленным данным, первая партия северокорейских военнослужащих, состоящая из 1500 элитных спецназовцев, якобы уже проходит обучение на Дальнем Востоке России. В планах Северной Кореи развернуть на территории РФ около 10 тысяч своих военнослужащих, сообщает южнокорейская разведка.

До этого замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что взаимопомощь, не указанная в положении о военной помощи между Россией и КНДР, не может являться предметом публичного обсуждения. Рябков также напомнил, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР.

Ранее в МИД РФ обвинили США в провоцировании напряженности на Корейском полуострове.