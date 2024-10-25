Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об отправке второй группы войск КНДР в Россию

Bloomberg: Южная Корея сообщила об отправке второй группы войск КНДР в Россию

close
KCNA

КНДР намерена в ближайшее время отправить в Россию вторую группу своих войск, утверждает американское агентство Bloomberg. Оно ссылается на отчеты южнокорейской разведки.

По представленным данным, первая партия северокорейских военнослужащих, состоящая из 1500 элитных спецназовцев, якобы уже проходит обучение на Дальнем Востоке России. В планах Северной Кореи развернуть на территории РФ около 10 тысяч своих военнослужащих, сообщает южнокорейская разведка.

До этого замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что взаимопомощь, не указанная в положении о военной помощи между Россией и КНДР, не может являться предметом публичного обсуждения. Рябков также напомнил, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР.

Ранее в МИД РФ обвинили США в провоцировании напряженности на Корейском полуострове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами