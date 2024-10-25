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Рябков заявил об отсутствии обсуждений взаимопомощи РФ и КНДР вне договора

Рябков: взаимопомощь РФ и КНДР вне договора не является предметом обсуждения

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REUTERS

Взаимопомощь, не указанная в положении о военной помощи между Россией и КНДР, не может являться предметом публичного обсуждения. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

Рябков также напомнил, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР.

«То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу», — сказал Рябков.

До этого президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной переброске северокорейских военных в РФ заявлял, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией.

Вопрос президенту задали после того, как британская газета Financial Times сообщила, что якобы более 12 тысяч военных из Северной Кореи якобы прибыли на Дальний Восток для того, чтобы в скором времени принять участие в боях с ВСУ в Курской области на территории России.

Ранее Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на военный договор РФ и КНДР.

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