В МИД РФ обвинили США в провоцировании напряженности на Корейском полуострове

Призывы конгресса США к военному ответу КНДР, в случае подтверждения наличия северокорейских военных на Украине, усиливают напряженность на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Думаю, что такие заявления следует отнести как раз к тем провокационным высказываниям, которые делают ситуацию на Корейском полуострове еще более напряженной», — сказал он.

24 октября РИА Новости сообщило, что председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер отправил в Белый дом письмо, в котором призвал американскую администрацию рассмотреть возможность прямых военных действий против Северной Кореи, в случае появления военных республики на территории Украины.

По его словам, нужно ясно дать понять, что вступление КНДР в конфликт является «красной линией» для Вашингтона.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея планирует направить своих военных в Россию для помощи в конфликте. Российский МИД назвал это «вбросами».

Ранее FT писала, что тысячи военных из КНДР будут участвовать в боевых действиях в Курской области.