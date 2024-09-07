Названы «красные флаги» во время собеседования на работу

Слишком объемное тестовое задание от потенциального работодателя должно насторожить соискателя, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. Его слова приводит «Лента.ру».

«[Соискатель] делает работу, которую в итоге используют, а человеку говорят, что он не подходит», — предупредил Мурадян.

Также «красным флагом» при собеседовании является предложение пройти для работы обучение в компании за свой счет, продолжил эксперт.

Еще несколько моментов, которые должны насторожить, — когда работодатель не называет четкий адрес, место и график работы, а также когда зарплату предлагают платить в конверте, добавил Мурадян.

Многие россияне сегодня имеют статус самозанятых. Среди основных плюсов работы по самозанятости россияне отмечают возможность совмещения с работой по найму и минимальную отчетность в такой деятельности.

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