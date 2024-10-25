В Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II

Неизвестные подменили один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации журналистов, речь идет об указе о снятии Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на этот пост князя Григория Урусова. Он был издан в сентябре 1727 года.

«То, что старинный документ — липа, заметила заместитель директора архива Василиса Денисова. <...> Это был один из первых указов внука [императора] Петра Великого, который взошел на престол в 11 лет», — говорится в материале.

В настоящее время неизвестно, кто и когда заменил документ на муляж. На фоне произошедшего сотрудники архива обратились в правоохранительные органы, которые начали проверку.

18 октября в РФ вернули виолончель, украденную из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов в 1995 году. По словам представителя министерства внутренних дел страны Ирины Волк, предмет нашли в Италии.

Виолончель создал итальянский мастер Джованни Батиста Роджери, живший в XVII веке. Инструмент принадлежал Российскому национальному музею музыки, но в конце прошлого века его передали во временное пользование одному из артистов. После этого предмет пропал.

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