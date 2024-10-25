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The Sun сообщил, что у моряков на британской атомной подлодке закончилась еда

The Sun: у моряков на британской атомной подлодке Vengeance кончились запасы еды

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Экипаж атомной подводной лодки типа Vengeance Королевского флота Великобритании пережил острую нехватку продовольствия во время шестимесячного патрулирования, завершившегося в марте 2024 года. Об этом сообщил таблоид The Sun.

По данным издания, моряки атомной подлодки провели в море шесть месяцев, хотя изначально предполагалось, что там они будут не более 80 дней. Однако из-за нехватки рабочих подлодок экипаж вернулся на базу только весной, проведя в море более 200 дней.

Во время патрулирования запасы продовольствия заканчивались, поэтому в командовании судна решили раздавать матросам таблетки с кофеином, чтобы поддерживать их концентрацию. Также от них требовали больше спать для экономии сил.

О критической ситуации на подлодке стало известно только сейчас.

До этого эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, как выжить в открытом море. По его словам, человек в море без еды, воды и теплой одежды в среднем сможет прожить около двух недель. Халилов призвал моряков брать с собой достаточное количество воды, еды, медикаментов, а также средств для подачи сигналов бедствия.

Ранее в порту Находки задержали британский теплоход из-за долгов российскому экипажу.

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