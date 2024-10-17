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В порту Находки задержали британский теплоход из-за долгов российскому экипажу

Профсоюз: в порту Находки из-за долга экипажу задержан теплоход Winner

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Chris Helgren/Reuters

В порту Находки задержан теплоход Winner, ходящий под флагом Того. Причиной стал долг российскому экипажу по заработной плате. Об этом со ссылкой на председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова сообщает «Прайм».

По словам Суханова, судном владеет британская компания SV Invest LTD, экипаж — 13 российских моряков, теплоход стоял под погрузкой пиломатериалов с назначением в порты Китая. Проверка, проводившаяся вместе с представителями Находкинской транспортной прокуратуры и портовыми инспекторами, выявила долг по заработной плате экипажу в размере двух млн рублей.

«Представители портового контроля приняли решение задержать судно в порту Находки до полного погашения задолженности по заработной плате и устранения замечаний по техническому состоянию судна», — сказал Суханов.

17 октября сообщалось, что российскому паруснику «Штандарт» не хватает средств на текущий ремонт. Причиной финансовых трудностей стал недопуск корабля к участию в морских фестивалях из-за санкций.

Ранее в Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты.

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