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В Дании продали старинную монету за 124 млн рублей

В Дании с аукциона продали 286 монет из коллекции нумизмата Бруна за €14,8 млн

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Stack Bowers

В Дании прошел аукцион по продаже монет знаменитого предпринимателя и нумизмата XIX века Ларса Эмиля Бруна, который завещал не выставлять на торги свою коллекцию в течение 100 лет. Об этом пишет издание Antiquestradegazette.

Коллекция, содержащая около 20 тысяч старинных монет, считается самой ценной за пределами США. На аукционе в Копенгагене было продано 286 монет Бруна, которые принесли потомкам нумизмата €14,8 млн (1,5 млрд рублей).

Самая дорогая из выставленных на торги монет под названием «Благородный Ганс» была продана за €1,2 млн (124,2 млн рублей), хотя эксперты оценивали ее стоимость в €300-600 тысяч (31-62 млн рублей). По данным коллекционеров, всего в мире два таких экземпляра, выпущенных в честь короля Иоганна.

Большая часть лотов была продана за суммы, начинающиеся от €10 тысяч.

На продажу всей коллекции Бруна уйдет несколько лет, пишет издание.

В мае в Британии выставили на аукцион редчайшую монету XVII века за 595 тыс. фунтов. Всего известно о 16 подобных кронах, только восемь из них находятся в музеях. Остальные экземпляры выкупили богатейшие коллекционеры.

Ранее сообщалось, что нумизмат показал фото монеты Третьего рейха в «Одноклассниках» и попал под статью.

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