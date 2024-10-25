Набиуллина раскрыла общий объем кредитов

На счетах российских банков размещено 116 триллионов рублей от компаний и физических лиц. Эти средства не простаивают бездействуя, а представляют собой основной источник для кредитования. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, пишет РИА Новости.

«На текущий момент на депозитах и счетах резидентов накоплено 116 триллионов рублей. Эти средства активно используются банками для финансирования кредитного портфеля», – сообщила она.

По словам главы ведомства, общий объем кредитов в экономике составляет 122 триллиона рублей, а банки также инвестируют в корпоративные облигации, что добавляет еще 7 триллионов рублей.

«Кредиты и облигации являются ключевыми инструментами финансовой активности бизнеса», – продолжила Набиуллина.

Часть предоставленных кредитов идет на нужды предприятий, другая часть – гражданам. Основная задача кредитных организаций заключается в привлечении временно свободных средств у участников рынка и их перераспределении тем, кто в них нуждается и готов к инвестициям, пояснила она.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5-5% в следующем году, до 4% в 2026 году.

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