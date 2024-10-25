Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина раскрыла общий объем кредитов

Набиуллна: средства в банках в 116 трлн руб служат источником кредитов

close
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

На счетах российских банков размещено 116 триллионов рублей от компаний и физических лиц. Эти средства не простаивают бездействуя, а представляют собой основной источник для кредитования. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, пишет РИА Новости.

«На текущий момент на депозитах и счетах резидентов накоплено 116 триллионов рублей. Эти средства активно используются банками для финансирования кредитного портфеля», – сообщила она.

По словам главы ведомства, общий объем кредитов в экономике составляет 122 триллиона рублей, а банки также инвестируют в корпоративные облигации, что добавляет еще 7 триллионов рублей.

«Кредиты и облигации являются ключевыми инструментами финансовой активности бизнеса», – продолжила Набиуллина.

Часть предоставленных кредитов идет на нужды предприятий, другая часть – гражданам. Основная задача кредитных организаций заключается в привлечении временно свободных средств у участников рынка и их перераспределении тем, кто в них нуждается и готов к инвестициям, пояснила она.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5-5% в следующем году, до 4% в 2026 году.

Ранее глава Минфина пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами