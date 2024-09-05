Неизвестный пытался сжечь старейшую лютеранскую кирху России

В Волгограде неизвестный поджег старейшую лютеранскую кирху России, сообщает V1.RU со ссылкой на директора музея-заповедника «Старая Сарепта».

Ранним утром 5 сентября Сарептская кирха — лютеранский храм 1772 года постройки, который является старейшим каменным зданием города, — подверглась атаке неизвестного. По информации Юлии Столбиной, поджигатель кинул что-то вроде коктейля Молотова в сторону входа и немедленно покинул место происшествия.

Возгорание произошло на крыльце храма, от огня немного пострадала дверь.

«Пожарные не приезжали. Тут перед военкоматом дежурит служба полицейская, наши вахтеры работают. Потушили своими силами. Возгорание не сильное было. Среагировали моментально. Обстоятельства выясняются», — рассказала директор музея-заповедника.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника по камерам.

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