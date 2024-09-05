Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный пытался сжечь старейшую лютеранскую кирху России

В Волгограде мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в лютеранскую кирху

close
Яндекс Карты

В Волгограде неизвестный поджег старейшую лютеранскую кирху России, сообщает V1.RU со ссылкой на директора музея-заповедника «Старая Сарепта».

Ранним утром 5 сентября Сарептская кирха — лютеранский храм 1772 года постройки, который является старейшим каменным зданием города, — подверглась атаке неизвестного. По информации Юлии Столбиной, поджигатель кинул что-то вроде коктейля Молотова в сторону входа и немедленно покинул место происшествия.

Возгорание произошло на крыльце храма, от огня немного пострадала дверь.

«Пожарные не приезжали. Тут перед военкоматом дежурит служба полицейская, наши вахтеры работают. Потушили своими силами. Возгорание не сильное было. Среагировали моментально. Обстоятельства выясняются», — рассказала директор музея-заповедника.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника по камерам.

Ранее мужчина поджег церковь в Нижегородской области из-за обиды на свою мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами