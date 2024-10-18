В Екатеринбурге сняли на видео автобус, который не остановился после возгорания

В Екатеринбурге сняли на видео автобус, который продолжал перевозить пассажиров, несмотря на дым и возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По его данным, во время работы на линии загорелся автобус 56-го маршрута. Пассажиры чувствовали сильный запах гари в салоне, но никого это не смущало, пока не появился дым. На видео видно, что задымление образовалось у заднего колеса автобуса, рядом с дверями. На очаг пожара распылили содержимое огнетушителя. После этого водитель поехал дальше и продолжил развозить пассажиров, утверждает «Злой Екатеринбург».

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