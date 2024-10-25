Путин разрешил выкупить 25% в УК Пулково у немецкого акционера

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил приобретение компанией «Орбит авиэйшн ЛЛС» 25% в уставном капитале «Холдинга ВВСС», который управляет петербургским аэропортом Пулково. Об этом сообщает РИА Новости.

Управляющая компания аэропорта Пулково — это ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС). Ранее доли в УК были связаны с несколькими организациями через кипрскую оффшорную компанию «Талита трейдинг лимитед». В число акционеров входят такие компании, как «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ», Суверенный фонд Катара и консорциум международных инвесторов. В конце прошлого года был основан «Холдинг ВВСС», который объединил доли акционеров в УК Пулково, включая иностранные.

По новому указу теперь «Орбит авиэйшн ЛЛС» получит право на приобретение 25% в «Холдинге ВВСС», которые принадлежат «Фрапорт АГ» (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide). «Фрапорт АГ» — это немецкая компания, играющая важную роль в аэропортовом бизнесе и управляющая, в частности, международным аэропортом во Франкфурте.

На прошлой неделе директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов заявил, что доходы российского бюджета от приватизации в этом году составили 50 млрд рублей.

Ранее Минфин скорректировал список компаний на приватизацию.