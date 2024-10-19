Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минфин скорректировал список компаний на приватизацию

Силуанов: Минфин подготовил обновленный список компаний на приватизацию

close
Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов России направило в кабмин скорректированный список компаний на приватизацию. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с «Известиями» на Московском финансовом форуме.

«Недавно мы направили обновленный пакет в правительство с предложениями по приватизации», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что все планы Минфина по приватизации выполнят или даже перевыполнят.

В бюджете предусмотрены сравнительно небольшие доходы от приватизации — 1,2 млрд рублей, уточнило издание. Но министр говорил о том, что в текущем году Россия должна получить от приватизации 100 млрд рублей.

В конце прошлого года Минфин РФ подготовил список из около 30 крупных компаний с госучастием для возможной приватизации. В перечень вошли предприятия, где доля государства превышает 50%. Министерство предлагает сократить госучастие в них, сохранив при этом контрольный пакет.

В июне Госдума приняла законопроект, которым запрещается приватизировать имущество религиозного назначения. Закон был разработан по инициативе Русской православной церкви. Документ предусматривает, что сделки по приватизации религиозного имущества будут считаться недействительными.

Росимущество сообщало, что поступления в российский бюджет от приватизации по итогам января — сентября уже составили 48 млрд рублей.

Ранее в России задумались над приватизации непрофильных активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами