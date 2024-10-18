Стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации

Доходы российского бюджета от приватизации в этом году составили 50 млрд рублей. При этом еще ожидаются новые поступления. Об этом сообщил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, его цитирует ТАСС.

«Мы надеемся план в 100 млрд рублей выполнить», — добавил он.

По итогам сентября бюджет России впервые с начала года вышел в профицит в размере 169 млрд рублей, или 0,1% ВВП. Тем не менее по итогам года ожидается, что дефицит бюджета РФ составит до 2% от ВВП. Изначально в планах Минфина дефицит к концу года не должен был превысить 0,9% ВВП.

До этого правительство РФ повысило добровольный взнос, который иностранные компании должны будут уплатить при продаже своих российских активов. Теперь этот взнос составит 35% от рыночной стоимости сделки, тогда как ранее он был установлен на уровне 15%.

Ранее сообщалось, что доходы России от иностранного бизнеса к концу года могут превысить прогноз в 2,5 раза.