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Начальника ОВД Коркино отстранили от службы

Начальника ОВД Коркина отстранили от исполнения обязанностей на время проверки

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Телеграм-канал 74.RU| Новости Челябинска

Начальника ОВД Коркино Владимира Дякина отстранили от исполнения своих обязанностей после беспорядков в городе. Об этом сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев на встрече с местными жителями, передает РИА Новости.

«Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения служебных обязанностей и назначена служебная проверка», — сказал он.

В ГУ МВД по региону сообщили «Интерфаксу», что начальника Коркинского ОВД отстранили на время служебной проверки.

В настоящее время продолжается встреча властей с местными жителями, на которой задают «самые наболевшие и острые» вопросы, отмечает агентство.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на сход после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан 17-летний молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения.

Из окна дома прозвучал выстрел, люди начали бросать в дом камни, поджигать автомобили. Позже к месту народного схода приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии. Были задержаны не менее 50 человек.

Ранее жительница Коркино пожаловалась на цыган после нападения на таксистку.

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