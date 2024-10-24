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В Коркино Челябинской области жители вышли на сход к дому цыган из-за убийства женщины

Жители Коркино Челябинской области вышли на сход после убийства таксистки

В городе Коркино, расположенном в Челябинской области, жители собрались на сход, вызванный убийством местной женщины. В социальных сетях была распространена ориентировка на двух несовершеннолетних представителей цыганской диаспоры, что привело местных жителей к домам этой общины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено на улице Ватутина в ночь на 24 октября. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Местные жители утверждают, что женщина работала в такси и ее убили двое подростков. Также они предполагают, что это братья, проживающие в «цыганском доме», куда часто вызывали такси.

Вечером 24 октября в связи с новыми данными о «цыганах» и «бездействии правоохранительных органов» жители Коркино собрались у дома цыган, устроив стихийный протест. Сообщается, что во время митинга раздался выстрел из дома, после чего люди начали бросать камни в окна. На место прибыли сотрудники СОБР, которые оцепили территорию и оттеснили толпу. Также в районе магазина «Пятерочка» возник конфликт между протестующими и силовиками по поводу их реакции на случившееся.

По информации СК, был задержан 17-летний парень, который подозревается в убийстве таксистки, ему вскоре предъявят обвинения. Его заключили под стражу.

Ранее в Ростовской области предъявили обвинение цыгану, который держал в рабстве людей.

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