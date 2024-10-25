В Киргизии решили написать новый гимн республики, чтобы его пел весь киргизский народ. Об этом заявил спикер парламента республики Нурланбек Шакиев, передает VESTI.KG.

Вдобавок к своим словам Шакиев привел необычную историю про киргизский гимн и бывшего президента страны.

«Я как-то слышал, что, когда один из экс-президентов поехал за границу и когда прозвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, разлетелись», — сказал он.

При этом после того, как был включен гимн другой страны, птицы спокойно прилетели обратно. По словам Шакиева нужен простой гимн, который смогут петь все граждане, вне зависимости от того, 5 им лет или 95.

Недавно президент республики Садыр Жапаров заявил, что народы России и Киргизии всегда были открыты для взаимодействия друг с другом. Выступая на запуске Дней культуры Кыргызстана в РФ, он отметил, что отношения двух государств имеют многовековую историю.

Ранее президент Киргизии заявил о невозможности отказа от сотрудничества с Россией.