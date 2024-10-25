По делу замглавы Минэнерго Мочальникова проходят еще пять человек

По делу заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова проходят еще пять человек, им предъявили обвинения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Утром 25 октября Никулинский районный суд Москвы отправил Мочальникова под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточняла, что оперативники выявили возможную причастность Мочальникова и должностных лиц из числа руководящего состава Минэнерго к хищениям бюджетных денег в особо крупном размере.

Замминистра изначально допрашивали накануне после того, как задержали его коллегу, экс-замглаву Минэнерго РФ Анатолия Яновского. Как известно из материалов «Ъ», задержание второго связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 декабря первого заместителя начальника городского метрополитена Дмитрия Дощатова.