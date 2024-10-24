В Челябинской области двоих цыган подозревают в нападении на таксистку

В Челябинской области женщину с ножевыми ранениями нашли у дома в Коркино. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Ватутина. Приехавшим на место правоохранителям спасти пострадавшую не удалось.

Известно, что россиянка работала таксистом. Последними, кого она подвозила, были два местных жителя-цыгана. На данный момент молодых людей ищут.

В беседе с 74.ru коллега пострадавшей рассказал, что ей нанесли три или четыре ножевых ранения, после чего выбросили из автомобиля. Само средство передвижения стояло недалеко от женщины. Мужчина предположил, что машину хотели угнать.

«На связь наша коллега не выходила, тревожную кнопку не нажимала — видимо, просто не успела», – поделился он.

По словам других людей, работавших с пострадавшей, в частном доме цыган, куда в последний раз вызывали такси, часто пользуются услугами водителей. До этого с клиентами уже возникали проблемы, например они отдавали фальшивые деньги или не хотели платить за поездку вовсе. После произошедшего компания не будет оказывать услуги этим людям.

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